Tot 4 jaar cel voor verdachten van mislukte liquidatie

Een 37-jarige man uit Pijnacker is veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn aandeel in de poging tot doodslag op een 40-jarige man uit Den Haag. Twee medeverdachten kregen vier en drie jaar cel. De straffen zijn lager dan de eis van het OM, onder meer doordat de zaak pas na vier jaar is behandeld. Het slachtoffer werd toegetakeld met een mes en een honkbalknuppel bij een bedrijfspand in Ridderkerk, op 7 november 2016.

Alle vier de mannen waren betrokken bij illegale handel in anabole steroïden. De man uit Pijnacker en een 54-jarige verdachte uit Den Haag waren op 7 november bezig de loods in Ridderkerk leeg te halen. De derde verdachte, een 40-jarige man uit Breda, was opgeroepen om ze daarbij te helpen. Het latere slachtoffer kwam bij de loods kijken en werd boos toen hij zag wat er gaande was. ‘Waar gaan jullie heen met mijn apotheek’, zou hij hebben gezegd.

Daarna ontstond een vechtpartij waarbij de 40-jarige Hagenaar flink werd toegetakeld. Poging tot doodslag, vond het Openbaar Ministerie twee weken geleden bij de behandeling van de zaak, en daarom werden lange celstraffen geëist tegen de verdachten uit Pijnacker en Den Haag. Volgens het OM speelde ook mee dat het tweetal destijds leidende posities had binnen de Haagse afdeling van de motorclub No Surrender.

Pillen

De rechtbank acht de gezamenlijke poging tot doodslag bewezen. Daarnaast wordt de Hagenaar veroordeeld voor het bezit van erectiepillen, de man uit Pijnacker voor de handel in nagemaakte slaappillen en de man uit Breda voor het bezit van MDMA en een vuurwapen.

Wel neemt de rechtbank mee dat het vier jaar heeft geduurd voor de zaak voorkwam. Daarom vallen de straffen lager uit dan de eis van justitie. Ook de schadevergoeding voor het slachtoffer is een stuk lager. De verdachten moeten ruim 7700 euro betalen, in plaats van de geëiste 50.000. De verdachten en hun raadsheren waren niet bij de uitspraak aanwezig.