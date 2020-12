Zanger Mike Peterson in kerstaflevering Haags Bakkie

De Haagse zanger Mike Peterson is donderdag te horen in een speciale kerstaflevering van Haags Bakkie op Den Haag FM. Ook brandweercommandant Esther Lieben, SV Haagsche Bluf-voorzitter Jacco van Leeuwen en Tom Commers van De Oliebollen Expert schuiven gezellig aan bij presentator Nicolette Krul.

Het gaat goed met zanger Mike Peterson, bekend van nummers als Terug bij jou en Altijd bij jou zijn. In 2019 stond hij in het AFAS Circustheater en in de Ziggo Dome. Het jaar 2020 zag er daardoor veelbelovend uit. De artiest had zelfs een nieuwe show klaarstaan, maar door corona ging er een dikke streep door zijn optredens.

Jacco van Leeuwen blikt terug op het afgelopen jaar van ADO Den Haag, Esther Lieben kijkt vooruit naar oudejaarsavond en Tom Commers vertelt over de verschillende oliebollen van De Oliebollen Expert. De belangrijkste vraag is natuurlijk: neemt hij ook wat oliebollen voor Nicolette mee?