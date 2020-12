Zeven mannen mishandelen en beroven 17-jarige jongen

Zeven mannen hebben dinsdagavond een 17-jarige jongen mishandeld en beroofd op de Laan van Eik en Duinen in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. De groep van zeven mannen sleurde de jongen van de autoweg mee naar de stoep, waar hij klappen kreeg en werd bestolen.

De jongen liep dinsdagavond rond 18.45 uur vanaf de kruising van de Laan van Eik en Duinen en de Mient richting de Oude Haagweg. Bij de ingang van de begraafplaats stond een personenauto met een blanke man van rond de 40 jaar oud te wachten. De man zei kort iets tegen de jongen en probeerde hem vervolgens ergens mee te slaan.

Het slachtoffer probeerde weg te rennen in de richting van de Mient, maar daar werd zijn weg versperd door een groepje mannen. Daarop draaide de jongen zich om en rende hij weg over de autoweg in de richting van de Oude Haagweg. De mannen riepen enkele keren ‘politie, staan blijven’, naar de jongen. Die dacht echt met agenten te maken te hebben en besloot te stoppen.

Tegen hoofd geslagen

De groep van zeven mannen sleurde de jongen van de autoweg mee naar de stoep op de Laan van Eik en Duinen. Daar werd het slachtoffer door de groep geslagen, onder meer tegen zijn hoofd. Ook werd hij beroofd. Na de beroving splitste de groep verdachten zich op. Een deel liep weg in de richting van de Mient, het andere deel richting de Oude Haagweg.

Een getuige zag de mishandeling en waarschuwde de politie. De politie doet onderzoek en is op zoek naar meer getuigen. Zo stopte er op de Laan van Eik en Duinen een auto waarbij iemand aan de passagierszijde riep: ‘Dit is niet normaal.’ De recherche komt graag met deze getuigen in contact.

Signalement

Het slachtoffer kon van twee van de mannen een signalement afgeven. Zo is de man die bij de ingang van de begraafplaats stond een blanke man van 35 tot 40 jaar oud en 1.75 meter lang met een smal postuur en een grijs/rossige baard. Hij droeg een grijze muts, een oranje jas met wit logo op de borst en een donkerkleurige joggingbroek met sportschoenen.

Een van de andere belagers was eveneens een blanke man van 35 tot 40 jaar, 1.90 meter lang, kalend, met een breed/zwaar postuur. Hij droeg een zwarte jas en een wit shirt.