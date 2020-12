Zing mee via Den Haag TV: kerst sing-a-long met Gregor Bak en Francis van Broekhuizen

Een speciale editie van de kerst sing-a-long met Gregor Bak en Francis van Broekhuizen vanuit Hotel Des Indes in Den Haag. Nieuwe opnames en terugblikken op voorgaande jaren die in het Atrium van het stadhuis werden opgenomen. Lekker in kerstsfeer meezingen met kerstliedjes op Eerste en Tweede Kerstdag.

De kerst sing-a-long is te zien op Den Haag TV. Op Eerste Kerstdag, 25 december 2020, is de uitzending te zien vanaf 17.00 uur. Op Tweede Kerstdag wordt de uitzending herhaald. Den Haag TV is te bekijken via Ziggo-kanaal 40 en KPN-kanaal 1312.