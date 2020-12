ADO Den Haag sluit kalenderjaar af met nederlaag tegen PEC Zwolle

ADO Den Haag heeft het jaar 2020 afgesloten met een nederlaag. PEC Zwolle versloeg de formatie van trainer Ruud Brood woensdagavond in een midweekse speelronde met 0-2. Uitgerekend Mike van Duinen legde de basis voor de Zwolse overwinning. De Hagenaar en oud-speler van ADO maakte vlak na rust de openingstreffer. In de slotfase viel de genadeklap, schrijft mediapartner Omroep West.

De afgelopen weken sprokkelde ADO Den Haag onder Brood drie punten. Tegen FC Emmen, FC Utrecht en Heerenveen werd gelijkgespeeld. Ondanks de 2-4 nederlaag tegen Ajax afgelopen zondag, kon ADO woensdagavond bij een overwinning op de ‘veilige’ vijftiende plaats terechtkomen. Maar nu blijft de ploeg op de voorlaatste plaats van de eredivisie staan.

Maar winnen, lukte niet. In een weinig verheffende eerste helft was PEC Zwolle de gevaarlijkere ploeg in het Cars Jeans Stadion. ADO, met Bilal Ould-Chikh in de 28e minuut al voor de verbolgen middenvelder Kees de Boer, was vrijwel machteloos in offensief opzicht. Op slag van rust kreeg Michiel Kramer een aardige kans, maar hij schoot gehaast naast. Zijn inzet belandde via de boarding in het zijnet.

Veelbelovend begin

Vlak na rust was ADO ook even gevaarlijk, maar een kopbal van Ricardo Kishna ging rakelings naast. Het was een veelbelovend begin, maar uiteindelijk was het PEC Zwolle dat de leiding nam. Mike van Duinen stond in de 51e minuut behoorlijk vrij en kopte de openingstreffer op aangeven van Sai van Wermeskerken goed binnen.

Zonder overtuiging en daadkracht ging ADO daarna op jacht naar de gelijkmaker. Het was echter invaller Clint Leemans, die in de 84e minuut met een geplaatste schuiver het duel besliste: 0-2.