Afgelopen 24 uur 244 coronabesmettingen in Den Haag

De afgelopen 24 uur zijn er 244 coronabesmettingen gemeld in Den Haag. Dat meldt het RIVM. Woensdag werden er 267 nieuwe coronagevallen gemeld. Landelijk zijn er het afgelopen etmaal 11.555 mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Tussen woensdag en donderdagochtend zijn 89 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 106. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen. De maatregelen gingen in op 15 december, negen dagen geleden. Een duidelijk effect is nog niet te zien in de dagelijkse besmettingscijfers.