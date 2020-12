Brandweercommandant over komende jaarwisseling: ‘Blijkbaar is het pas leuk als we er een zooitje van maken’

Het is voor de brandweer moeilijk in te schatten hoe de jaarwisseling er uit gaat zien. Dat zegt brandweercommandant Haaglanden en directeur Veiligheidsregio Haaglanden Esther Lieben tegen Den Haag FM. ‘Het lijkt mij leuk als mensen het gezellig maken zonder dingen van anderen kapot te maken of dingen in de fik te steken.’

Eshter Lieben heeft nog geen enkele jaarwisseling vrij gehad. Of ze dat jammer vindt, weet ze niet: ‘Ik weet niet wat het is, dus dan kan ik het niet missen’. Tijdens iedere oud en nieuw staan alle achthonderd brandweermannen en -vrouwen paraat op de kazerne. ‘De oudjaarstraditie van: “We steken alles in de fik”, zorgt ervoor dat wij klaarstaan.’

Ieder jaar is de brandweer vanaf mei bezig met het voorbereiden van de jaarwisseling. Evaluatie van voorgaande jaarwisseling, rooster: alles wordt in het voorjaar al in de steigers gezet. Van de jaarwisseling 2019/2020 heeft de brandweer geleerd dat rondtrekkende jongeren ‘het nodig vinden om alles wat ze tegenkomen in de fik te steken’. Daarom probeert de vuildienst voor de jaarwisseling een grote bezem door de stad te halen, om kleine brandjes te voorkomen.

‘Dit jaar moeilijk in te schatten’

‘Met de jaarwisseling denk ik altijd: “Daar gaan we weer”. In Haaglanden vinden we het blijkbaar pas echt gezellig als we er een zooitje van maken. Mafkezen gaan van generatie op generatie. En dan heb je ook nog een categorie die het nergens mee eens is en voelen dat ze een statement moeten maken.’

Maar het zou zomaar kunnen dat de komende jaarwisseling, door de coronamaatregelen, een stuk rustiger wordt. Esther Lieben vindt het moeilijk is te schatten waar het heen gaat. ‘Qua incidenten heb je de kans dat het minder snel per ongeluk uit de hand loopt, maar rondtrekkende, dronken mensen: daar doe je weinig aan.’ Daarom zijn de voorbereidingen, en is de mankracht, precies hetzelfde als voorgaande jaren.

Spijkerbedden

Wat de brandweercommandant zorgen baart, is de gerichte agressie tegen de brandweer. ‘Dronken droppies hebben we altijd, maar vorig jaar hebben we te maken gehad met voorbereide acties. Mensen die spijkerbedden neerleggen voor de deuren van de brandweerkazerne. Dat baart zorgen.’

Daarom heeft Lieben een boodschap, en een wens, voor dit jaar. ‘Het lijkt mij leuk als mensen het gezellig maken zonder dingen van anderen kapot te maken of dingen in de fik te steken.’