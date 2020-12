Afgelopen 24 uur 244 coronabesmettingen in Den Haag

HTM-chauffeurs bouwen ‘Oh Oh Den Haag’ om naar ‘Ho Ho Den Haag’

Twee HTM-chauffeurs steken de inwoners van Den Haag in deze coronaperiode een hart onder de riem. Zij schitteren in een omgebouwde versie van de Harry Jekker-hit ‘Oh Oh Den Haag’, getiteld: ‘Ho Ho Den Haag’.

‘Ho ho Den Haag, stille nach achter de duinen, De Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein. Ho ho Den Haag, ik zou jullie allemaal weer willen rijuh. Lekkah dicht bij juh als er geen corona meer zou zijn’, aldus het refrein van het speciale HTM-lied.

Marijke Poppelier, woordvoerder van HTM, vertelt tegen het AD: ‘Gewoon omdat we dit bewogen jaar op bijzondere wijze wilden afsluiten. Een beetje vrolijkheid in deze toch voor iedereen heel moeilijke situatie. En dat wilden wij met een onvervalste Haagse noot en op zijn HTM’s luister bij zetten.’

Kersttram

Na Sinterklaas haalde vervoerder HTM de kersttram weer van stal, deze rijdt op de route van lijn 16. ‘Ho Ho Den Haag’ valt ook op de zijkant van de tram te lezen. John Baltus, de bestuurder van de tram, is één van de twee zangers in het lied van HTM.