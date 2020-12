Kerst op tv: Soul, Rudy’s Grote Kerstshow, Die Hard en It’s a wonderful life

Met de Kerstdagen zit je misschien iets meer aan huis gekluisterd dan andere jaren, of je wilt gewoon graag een goede kerstfilm kijken. Filmjournalist Robbert Blokland geeft een aantal tips om de feestdagen door te komen: Soul, Rudy’s Grote Kerstshow, Die Hard en It’s a wonderful life.

“Pixar heeft nu een nieuwe film: Soul, die gaat rechtstreeks naar Disney+ op Eerste Kerstdag. En die film heeft een heel mooi verhaal, het gaat over een zwarte docent en jazzmuzikant die vlak voor zijn grote doorbraak overlijd. Hij komt dan in een soort hiernamaals en dan krijgt hij de kans om nog een keer op aarde terug te keren en toch dat concert te doen. En dat moet hij doen door een onwillige tienerziel uit te leggen wat er mooi is aan het leven. Het is een heel bijzondere film.”

Ook bij de publieke omroep is er wat Blokland betreft een goede serie om te kijken met Kerst: “Er is nu op de NPO een fantastische jeugdserie: Rudy’s Grote Kerstshow. Dat gaat over een jongetje, die heeft een kerstshow voorbereid, maar de dag voor de première wordt ie ontvoerd door twee ouders. Die hebben een zieke dochter en ze kunnen de kosten voor de operaties niet betalen. En ze hopen met de ontvoering losgeld te kunnen eisen om dat te kunnen betalen. Het is zó lief en goed gemaakt.”

Ieder jaar ontstaat er discussie of Die Hard ook een kerstfilm is, wat Blokland betreft wel: “Die Hard, de film met Bruce Willis is zeker een kerstfilm, hij speelt zich af met kerst en er zit een moraal in. Heel veel mensen vinden geen kerstfilm maar een actiefilm, want er gaan veel mensen dood, maar ik vind het wel een kerstfilm.” Die Hard is vrijdagavond te zien op Veronica TV.

De beste kerstfilm allertijden kun je zien bij Prime Video vindt Blokland: “Uit 1946: It’s a wonderful life. Met James Stewart als man die geldproblemen heeft en zelfmoord wil plegen. En dan komt er een kerstengel die laat zien wat zijn leven waard is als hij dat niet doet. Het is een beetje de Christmas Carol van Charles Dickens. Het is een zwart-wit film, klassieker, maar hij is tijdloos. De hele familie gaat er in mee.”