Martin heeft een kersttuin met ruim 8000 lampjes, speciaal voor zijn zieke vrouw

Een huisnummer is niet nodig om het huis van Martin Vetter te vinden. Een bijzonder verlicht spektakel is het dit jaar geworden. Alleen al in drie bomen zitten ruim 8000 lampjes. Samen met zijn zoon Kay bouwde hij dan ook weken aan hun kersttuin, vertelt hij aan mediapartner Omroep West.

‘We beginnen al ruim voor de kerst de bladeren uit de bomen te trekken’, vertelt Martin. ‘Deze bomen verliezen pas hun blad als het gaat vriezen, dus als we iets van de verlichting willen zien dan moeten alle bladeren eruit.’

In de straat van Martin is het behoorlijk donker, de buren hebben de voorliefde voor kerstverlichting nog niet overgenomen van de familie Vetter. ‘Het is een behoorlijke bak met licht, maar er knippert niks. Dat kan je de buurt ook niet aandoen, het moet wel enigszins rustig blijven. Maar de meeste vinden het erg leuk, ik krijg in september al de vraag of ik dit jaar de verlichting weer ga ophangen.’

‘Alles voor mijn vrouw’

Martin werkt elk jaar vol overgave aan zijn kersttuin. ‘Mijn vrouw heeft de ziekte van Crohn en daardoor veel pijn. Ik doe alles voor mijn vrouw. Als ze het wil dan bouw ik een paleis voor haar waar de Taj Mahal een kippenhok bij is’, aldus Vetter. ‘Van al deze lampjes wordt ze blij, voor mij hoeft het niet per se, ik doe het speciaal voor haar.’