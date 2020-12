Jan van Zanen schrijft brief aan alle inwoners: ‘De Hagenaar is terecht trots op de stad’

Politie rekent op drukkere jaarwisseling: ‘Onvoorspelbaarder dan ooit’

De politie verwacht dat sommige mensen de jaarwisseling zullen aangrijpen om hun onvrede te uiten over corona en de coronamaatregelen. Dat in combinatie met afgelaste evenementen en een vuurwerkverbod maakt deze jaarwisseling onvoorspelbaarder dan voorgaande jaren. ‘Verwachten we oorlog? Nee’, zegt Martine Dijkstra, Algemeen Commandant Jaarwisseling van de politie tegen mediapartner Omroep West. Wel verwacht ze een jaarwisseling met ‘veel meer’ meldingen. ‘Maar we zijn op alles voorbereid.’

De politie is wel wat gewend met oud en nieuw, voor agenten traditiegetrouw de drukste nacht van het jaar met tientallen autobranden, opstootjes en zwaar vuurwerk. Maar dit jaar is vooral onvoorspelbaarheid de nieuwe factor. Nu grote evenementen zijn afgelast, zijn meer mensen thuis. ‘Voorheen wisten we wanneer feesten in een bepaald gebied waren afgelopen, dan kon je daar rekening mee houden’, vertelt Dijkstra. ‘Dan kon je zorgen dat je daar was omdat je daar dingen verwachtte. Maar nu zijn er geen feesten.’

De meeste mensen zijn dus aan huis gebonden om oud en nieuw te vieren. En dan ook nog eens in kleine kring vanwege de coronamaatregelen. De politie hoopt dan ook dat mensen zich aan die regels zullen houden en wegblijven van illegale feesten.

Toch hoeft niet iedereen met een paar man te veel over de vloer te rekenen op agenten aan de deur. Dijkstra: ‘Als het gebeurt dan kunnen wij optreden, maar we gaan echt niet alle straten door om te kijken wie er een feestje thuis houdt’.

Openbare orde

De grootste prioriteit zal ook dit jaar weer zijn: het handhaven van de openbare orde. Daarbij houdt de politie rekening met mensen die hun onvrede willen uiten over de coronaregels. ‘Ik denk dat we juist in onze eenheid gewend zijn om er tussen te staan en het gesprek aan te gaan.’ Dijkstra wijst op de grote hoeveelheid protesten tegen de coronamaatregelen de politie dit afgelopen jaar heeft begeleid. ‘We moeten niet in de oorlogssferen komen, maar we treden wel op als mensen in gevaar komen’. Dat geldt ook voor hulpverleners benadrukt de commandant.

Vorig jaar werden agenten in de wijk Duindorp nog bekogeld met zwaar vuurwerk. Door de ontploffing onder hun politiebus hebben sommigen nog altijd oorsuizen. ‘Dat is verschrikkelijk’, vindt Dijkstra.

Toch verwacht ze ook dit jaar dat hulpverleners bekogeld zullen worden met zwaar vuurwerk. De nationale commandant van de politie zei woensdagavond in Nieuwsuur daarover dat agenten in het uiterste geval hun wapen zullen trekken als ze zich bedreigd voelen. En dat wie zwaar vuurwerk gooit naar een agent vervolgd wordt voor een poging tot doodslag.