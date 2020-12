Brandweercommandant over komende jaarwisseling: ‘Blijkbaar is het pas leuk als we er een zooitje van maken’

Rechtbank wil extra onderzoek naar mes in moord op ‘man met witte hondje’

De rechtbank heeft woensdag besloten dat er extra onderzoek moet worden gedaan naar het mes waarmee Arturs Bardins is doodgestoken. De man werd op 5 september aan de Schoutendreef om het leven gebracht. Onderzocht wordt of het mes de fatale wond kon veroorzaken en welke vezelsporen er zijn te traceren van kleding van het slachtoffer, die in de buurt bekend stond als ‘de man met het witte hondje’, schrijft mediapartner Omroep West.

De steekpartij vond plaats in een portiek van een woning aan de Schoutendreef. Bardins overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De uit Letland afkomstige verdachte Hermans S. (23) werd negen dagen later aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat het onderzoek is afgerond en dat er voldoende bewijs tegen de verdachte is verzameld. Verdachte S. zou Bardins ‘opzettelijk en met voorbedachten rade’ hebben neergestoken. Volgens de officier wijst alles erop dat hij de dader is, aangezien het bloed van het slachtoffer op zijn mes zat.

DNA-sporen

‘Hij verklaarde dat hij het altijd bij zich had en nooit uitleende’, zei de officier van justitie. Verder heeft een getuige hem gezien, in de portiek, met het mes in zijn handen. ‘We kunnen tot op het moment precies plaatsen wat er is gebeurd’, aldus de officier. Zij vond een extra onderzoek dan ook onnodig.

Maar volgens de verdediging zijn de getuigenverklaringen ‘vaag’ en kleven er meerdere onbekende DNA-sporen aan het mes. Een nadere studie moet daar duidelijkheid over brengen, zo oordeelde de rechtbank. Er is ook nog tijd genoeg voor, want de verdachte staat op een wachtlijst voor psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het kan nog drie maanden duren voordat hij daar wordt geplaatst. De rechtszaak gaat op 11 maart verder.