Scheveningse weldoener bezorgt eenzame ouderen kerstcadeautjes

Rond de kerstdagen zijn er altijd veel iniatieven met oog voor de medemens. Dat geldt ook voor de actie van ‘Harry’ van het Scheveningse restaurant Zarautz. Dit jaar zou hij alweer voor de 15e keer het traditionele kerstdiner voor eenzame ouderen organiseren. Maar door corona is alles anders.

“Helaas, ik kan het door de corona hier niet doen”, zo zegt de restaurant eigenaar die steevast door iedereen met ‘Harry’ wordt aangesproken. Harry is van Turkse komaf en omdat er in Turkije geen verzorgingshuizen zijn, is hij gewend dat er goed voor de ouderen gezorgd moet worden, zo vertelt hij aan Den Haag FM. Daarom organiseert hij jaarlijks op Scheveningen een kerstdiner voor zo’n 50 eenzame ouderen. En dat is meer dan alleen eten, het is eigenlijk een complete feestavond met zang, dans en cadeautjes, vertelt Harry vol trots. Maar dit jaar dus niet.

Toch wilde Harry íets doen. En omdat iedereen het in deze tijd al moeilijk genoeg heeft, wilde hij geen sponsoren benaderen. Hij kreeg echter wel weer gewoon de hulp van Francois, die met een oliebollenkraam naast het restaurant staat. “Ik vind dat eenzame ouderen niet hoort. Je hoort mekaar te kunnen knuffelen en zo’n dag kunnen ze dat ook. En oude verhalen ophalen met leeftijdgenoten onder elkaar, ik denk dat dat wel belangrijk is”, aldus Francois, die ook al jaren zijn steentje bijdraagt.

Alleen dat alles is dit jaar niet mogelijk. Toch klinkt Harry strijdbaar: “Maar ik ga toch niet overslaan!”. Nu heeft hij met veel liefde een cadeautasje samengesteld met oliebollen, appelflappen, een paraplu, verzorgingsproducten en een fles wijn. Deze tasjes zijn dinsdagavond uitgereikt aan de ouderen die normaal gesproken naar de feestavond hadden kunnen komen.

Bep is de eerste die Harry en uitdeelhulp Marcel uit de stoel weten te krijgen als ze voor haar raam staan te zwaaien. Het gaat goed met haar en ze redt het wel, als haar gevraagd wordt naar hoe het met haar gaat. Toch is het cadeautasje zeker welkom en ook de paraplu neemt ze dankbaar in ontvangst.

Bij de volgende, in het appartementencomplex naast Bep, is het even zoeken naar het juiste nummer, maar kort na het aankloppen op de voordeur worden Harry en Marcel liefdevol verwelkomd met “Ahhh, lieve schatten…”. Deze begroeting zegt eigenlijk alles over hoe gewaardeerd de actie van Harry wordt en hoe dankbaar de ouderen zijn met de cadeaus en het korte bezoekje. “Allemaal een hele dikke kus hè, en bedankt voor de mooie dingen, okay tot kijkies”, klinkt het bij het afscheid van deze duidelijk opgebloeide oudere zo vlak voor Kerstmis.

Samen met een paar vrijwilligers zijn alle cadeautastjes dezelfde avond nog bij de aangemelde ouderen afgeleverd. En daarmee is het restaurant weer leeg en verlaten. Op naar volgend jaar, wanneer Harry dan hopelijk wel weer die o zo belangrijke feestavond voor de Scheveningse ouderen kan organiseren.