Spuigasten blikt met Floor Vermeulen terug op afgelopen politieke jaar

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) te gast.

Het afgelopen politieke jaar kenmerkt zich door een pandemieparadox. Zelden had de Nederlandse politiek zo veel macht over de samenleving, en zelden was de confrontatie met haar onmacht zo groot.

Het jaar werd gedomineerd door het coronavirus: hardere maatregelen of juist versoepelingen, steunpakketten, wel of geen mondkapjesplicht en tekorten aan testcapaciteit.

Zelden ging politiek over zó veel, werd de impact van politiek zó duidelijk (mensen konden leven of niet, bedrijven gingen failliet of niet), en toch was het mechanisme zelf gedepolitiseerd. Het was politiek als uitkomst, minder als proces; politiek niet als botsing van tegengestelde belangen, maar als technocratische oplosser.

Hoe kijkt gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van Zuid-Holland terug op het afgelopen politieke jaar? De gedeputeerde zat namens de provincies aan tafel bij de totstandkoming van het steunpakket van 1,5 miljard euro voor het openbaar vervoer. Ook maakt hij zich zorgen over de financiële weerbaarheid van gemeenten in de regio, die door de decentralisaties én corona hun buffer zagen slinken en nu onder provinciaal toezicht dreigen te komen.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast