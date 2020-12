Theaterfestival De Parade schrijft lied over moeilijke financiële tijd: ‘Is de laatste Zweef geweest?’

Theaterfestival de Parade, dat ieder jaar neerstrijkt in het Westbroekpark, heeft een nummer geschreven om aandacht te vragen voor de moeilijke financiële situatie waar het festival in zit. Met het lied proberen ze geld op te halen om volgend jaar weer de poorten te kunnen openen, omdat zij geen subsidie krijgen.

Meerdere Haagse bekende koppen doen mee in de videoclip, zoals acteur Rick Paul van Mulligen – vast acteur bij Het Nationale Theater. Wie goed kijkt ziet ook DI-RECT op de achtergrond meespelen met het lied: De Laatste Zweef. De titel refereert naar de zweefmolen van De Parade.

‘Bloed, zweet en ook een paar tranen zorgen voor een resultaat waar we stiekem best een beetje trots op zijn. De Laatste Zweef laat zien wie we zijn en waarom we moeten blijven bestaan, want ís dit nou het eind van het feest?’, schrijft de festivalorganisatie op de website, waar je ook geld kunt doneren.