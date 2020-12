Koning leeft mee met mensen die leed ondervonden door corona

“Gedwongen afstand houden druist in tegen onze menselijke natuur.” Dat zei koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. Hij stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem.

“Mijn hart gaat uit naar al die mensen wier bestaan overhoop gegooid is.” Hij dacht aan zorgmedewerkers, studenten, ondernemers, mensen in de cultuursector en mensen die iemand hebben verloren: “Bodemloos is het verdriet van iedereen die een dierbare heeft verloren, door Covid of welke oorzaak dan ook, en het gevoel heeft niet goed afscheid te hebben kunnen nemen.”

Willem-Alexander bedankte iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronavoorschriften heeft gehouden. Hij zei dat de coronapandemie “het allerbeste” in ons heeft wakker gemaakt, maar ons ook confronteerde “met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving”, daarbij doelend op onrust en onzekerheid. “Daar kunnen we slecht mee omgaan. We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep”, aldus de koning.

“Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën, beelden en standpunten. Maar wat als je het gewoon even niet weet? Als je twijfelt? Of soms van mening verandert? Misschien bent u moe van de manische meningenmachine en snakt u stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning. Doodgewone vriendelijkheid.” Dat mag, aldus de koning, daarmee ben je geen buitenbeentje. “Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden”.

Hij pleitte met verwijzing naar de apostel Paulus in de Bijbel, voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid: “Een land waarin mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, is een land waar mensen zich thuis kunnen voelen.” De vorst eindigde zijn toespraak met “Heb geduld. De zon keert terug. Het licht komt terug.”

De koning sprak zijn rede uit in de Chinese Zaal van zijn woonpaleis Huis ten Bosch in Den Haag. De toespraak werd eerder deze week opgenomen.