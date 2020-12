Jan van Zanen schrijft brief aan alle inwoners: ‘De Hagenaar is terecht trots op de stad’

Wat eet en doet bekend Den Haag tijdens Kerst?

Het is Eerste Kerstdag 2020 en overal in de stad wordt dat gevierd. Ook bij bekend Den Haag thuis worden cadeaus open gemaakt, kippen gegaard en geproost met champagne, bier of wijn. Den Haag FM en mediapartner Omroep West gingen een rondje langs Haagse iconen en vroegen hen de kerstrui van het lijf.

Tommy Beugelsdijk

Sparta-speler Tommy Beugelsdijk vertelt aan Omroep West: ‘Ik ben met de familie, we gaan gourmetten. Het is de eerste Kerst voor de kleine. Ik laat de boodschappen aan de familie over, ik schuif aan tafel en zorg voor de gezelligheid. Ik eet lekker vlees en verder alles wat ik normaal gesproken niet mag. Ik hou me aan een heel streng dieet. Je kent me: ik ben een professional’, zegt hij gierend van de lach. ‘Dus ik ga nu genieten.’

Jacco van Leeuwen

Voorzitter van de supportersvereniging van ADO, Jacco van Leeuwen, zit alleen thuis op Eerste Kerstdag. Dat vertelt hij aan Den Haag FM. ‘Veel mensen blijven met het gezin dit jaar en dan ben ik het vijfde wiel van de wagen, en dat mag dit jaar niet. Dus heb een ovenmaaltijd gehaald’, vertelt Van Leeuwen, die niet alleen fan is van ADO is. ‘Ik ga alle James Bondfilms kijken met Daniel Craig, misschien ook één met Sean Connery. Ik ben fan.’ Op Tweede Kerstdag haalt hij zijn kinderen op voor een verrassingsdiner bij zijn moeder.

Tim Akkerman

Zanger Tim Akkerman is een gescheiden vader van drie kinderen. Hij vertelt aan Omroep West: ‘De kinderen zijn bij mij vanavond en ze mochten kiezen wat ze willen eten. Ze gaan zelf hun eigen kerstmaal koken. Ze hebben heel breed gekozen. Mijn middelste zoon wil noedels eten. Hij maakt een pakje noedels met kokend water klaar, dus lekker en makkelijk. Mijn dochter gaat zelf sushi maken, dat is wel spannend. De jongste wil patatjes dus daarvoor gooien we de airfryer aan.’

Wat Tim zelf eet? Dat is heel eenvoudig. ‘Ik eet zelf alles wat over blijft. Als alles mislukt, dan gooi ik het allemaal bij elkaar en maak er een pokébowl van.’

Nicolette Krul

De presentatrice van Haags Bakkie, iedere werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op Den Haag FM, is tijdens Kerstavond flink in de watten gelegd door haar vrienden. ‘Coronaproof, natuurlijk.’ Eerste Kerstdag trekt zij naar haar ouders, waar iedereen verantwoordelijk is voor één deel van het diner. Nicolette maakt het voorgerecht. ‘Het wordt een romige bloemkoolsoep met gebakken parmaham als topping’, aldus chef Krul.

Tweede Kerstdag staat bij Nicolette en haar vriend in het teken van support your locals. ‘We hebben een visschotel besteld bij het Haringhuisje’, vertelt de presentatrice. Het kerstgevoel is dus flink aanwezig bij de Haagse, al mist ze wel de voorpret. ‘Lekker shoppen, outfit scoren, cadeaus kopen. Dat stukje mis ik echt. Maar ik mag niet klagen. Ik heb genoeg kleren in de kast hangen.’

Esther Lieben

De brandweercommandant zit bij de telefoon, zoals iedere Kerst. De brandweer is namelijk is de hoogste staat van paraatheid rond de feestdagen. Dat loopt alleen maar op richting de jaarwisseling. Hoe zij zich daar dit jaar op voorbereiden, lees je in dit artikel van Den Haag FM.

Bas Muijs

‘Kerst vieren wij dit jaar thuis, zonder mensen te bezoeken’, vertelt de acteur aan Den Haag FM. ‘Dat gaat nu gewoon even niet. Het is ook wel eens leuk het alleen met je eigen gezin te vieren, maar we missen de familieleden wel. Kerst vieren we normaliter met vier gezinnen.’ Extra speciaal is ook dat de moeder van Bas Muijs geboren is op Eerste Kerstdag en dit jaar zeventig wordt. ‘We hadden een groot feest gepland, dus dat is heel jammer. Maar we nemen geen risico’s en we schuiven het door.’

Op het menu staat voor Bas Muijs en zijn gezin een ragout van ree, haricots verts in spek, gestoofde peertjes en chocoladecake toe.

Ivar Lingen

Journalistiek leider van Den Haag FM vertelt: ‘Eerste Kerstdag ga ik naar de schoonfamilie, met een gevulde kalkoen besteld bij restaurant Schlemmer. En Tweede Kerstdag ben ik bij mijn eigen ouders, na de uitzending van Spuigasten.’

Mike Peterson

‘Ik heb er zin in, ondanks dat het een andere kerst is dan normaal’, vertelt de zanger tegen Den Haag FM, die de Kerst alleen met zijn gezin viert. ‘Misschien komt mijn neef even langs, die alleen woont. Het zal een beetje televisie kijken zijn en een spelletje’, aldus Peterson. Over het menu heeft Mike Peterson totaal geen invloed gehad. ‘Ik heb geen idee wat we eten, ik bemoei me daar niet mee.’

Tweede Kerstdag gaat Mike Peterson alleen naar zijn moeder. ‘Dat komt omdat het met de gezondheid van mijn moeder niet helemaal top gaat, dus voor de zekerheid ga ik alleen.’

Tess van der Zwet

‘Het is onwijs saai wat ik doe. Ik zit morgen bij mijn opa. Ik ga daar heel de dag zitten, want mijn oma zit in een verpleeghuis waar corona is uitgebroken. Dus ik breng de dag met hem door met spelletjes, oliebollen, televisie en misschien nog iets gezonds’, vertelt de zangeres aan Den Haag FM. Echt iets substantieels eten zit er waarschijnlijk niet in. ‘Opa kennende wil hij toch alleen maar snoepen. We nemen wel gezonde dingen mee, maar denk dat we uiteindelijk alleen maar stroopwafels opwarmen op de verwarming.’

Tess van der Zwet maakte onder de artiestennaam Tess Merlot haar eerste kerstnummer.