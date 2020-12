Code geel vanwege zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op zaterdagavond, in de nacht naar zondag en op zondagochtend. Het weerinstituut heeft code geel afgekondigd voor onder meer de provincie Zuid-Holland. ‘Het is wel een goed idee om te kijken of je kerstversiering goed vastzit’, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza tegen mediapartner Omroep West.

Zaterdagmiddag en -avond neemt de wind overal flink toe. In de avond komen zware windstoten voor uit zuid-zuidwestelijke richting tot ongeveer 80 kilometer per uur, in de kustgebieden tot circa 90 kilometer per uur en vlak aan zee tot 110. In de nacht naar zondag breidt het windveld zich oostwaarts uit, waardoor ook landinwaarts windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen.

Zondagmiddag neemt de wind van het westen uit weer af. ‘Het wordt pas zondag aan het einde van de middag of aan het begin van de avond weer droog’, vertelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. ‘Zondagochtend is het echt nog bijzonder onstuimig. Het westen wordt zelfs het natste deel van het land.’