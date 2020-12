De Beste Songs van 2020 in De Nieuwe Van Nierop

In het radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een special met de beste songs van 2020 van onder meer Alicia Keys en Jeangu Macrooy.

Voor artiesten was 2020 het jaar van weinig tot niet optreden, van het uitstellen van albums, van hartverwarmende lockdown-songs en ook gewoon van heel veel goede liedjes. Zondagavond hoor je op Den Haag FM van 19:00 tot 21:00 de beste tracks van het jaar volgens De Nieuwe Van Nierop. Met de inzending van Jeangu Macrooy van het niet-doorgaande Eurovisie-songfestival, lockdown-songs van The Streets, Linde Schöne en Beans on Toast, Alicia Keys met haar song voor de underdogs, die het harde werk achter de schermen doen. Verder in deze special artiesten als Celeste, Black Pumas, Fontaines DC, Dua Lipa, Bruce Springsteen, Miley Cyrus, Public Enemy, WIES, Naaz, Finneas, Taylor Swift, Beyoncé en Billie Eilish.

