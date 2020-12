Marcel Verreck: “Van Zanen hoopt met open brief de verwachte veldslag rond Oud en Nieuw te voorkomen”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de toespraak van koning Willem-Alexander, de Brexitdeal en de open brief van burgemeester Jan van Zanen in AD Haagsche Courant.

“Burgemeester Jan van Zanen heeft er vooralsnog van afgezien om een radiotoespraak tot de Haagse bevolking te houden. Hij koos voor een open brief aan alle Hagenaars in AD Haagse Courant. Hij hoopt daarmee natuurlijk de verwachte veldslag rond Oud en Nieuw te voorkomen. Er stond een vrolijke foto bij van éen van de vele kennismakingsmomenten afgelopen zomer. Van Zanen elleboogt coronaproof met een van zijn burgers. Ik weet niet wat dat is met VVD’ers, maar dat ellebogenwerk, dat ligt ze wel”, aldus de columnist.