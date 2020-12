Coronavirus Den Haag: 160 nieuwe coronagevallen in 24 uur tijd geregistreerd

In Den Haag zijn er tussen zondagochtend en maandagochtend 160 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat aantal ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (218) en is iets hoger dan het aantal besmettingen wat zondag werd geregistreerd (148). Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er in Den Haag vijf nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, er was geen sprak van nieuw gemelde sterfgevallen.

Landelijk gezien werden er in de afgelopen 24 uur 7453 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring en konden veel positieve tests niet worden geregistreerd. Daar is nu geen sprake van, zegt het RIVM. Of de daling komt doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens de kerstdagen vrijdag en zaterdag, laat het instituut in het midden.

Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900. In de dagen daarvoor kwam het cijfer boven de 10.000 uit. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 70.000 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan in de week ervoor, toen het RIVM ruim 79.000 meldingen kreeg.