De Mos: “Er is veel over mij en mijn partij geschreven, hier is mijn antwoord”

Op de dag dat het boek van Richard de Mos in de voorverkoop is gegaan was er op sociale media aan aandacht geen gebrek: partijleden van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos en Code Oranje deelden verschillende tweets over het aangekondigde boek van hun partijleider. “Er is veel, waaronder heel veel bagger, over mij en mijn partij geschreven, hier is mijn antwoord”, valt op het partijaccount van Code Oranje en Hart voor Den Haag te lezen.

De Mos zegt in zijn boek ‘Mijn Verhaal’ álles te vertellen over de inval door de Rijksrecherche, de verdachtmakingen aan zijn adres, de “machten die hem van het politieke toneel wilden verdringen”, maar ook zijn jeugd en het ontstaan van zijn ombudspolitiek komen aan bod. Het boek zal in februari 2021 verschijnen.

Richard de Mos was tot oktober 2019 wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, daarna keerde hij als fractievoorzitter terug in de Haagse gemeenteraad. Tevens is hij, met zijn advocaat Peter Plasman, actief voor de landelijke politieke partij Code Oranje.