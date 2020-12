Den Haag kent stijging in aantal verkeersongevallen

In Den Haag zijn er vorig jaar zeven dodelijke ongevallen geregistreerd en was er sprake van 908 ongevallen met een gewonde. Dat concludeert RTL Nieuws na een analyse waarvoor ze ruim 200.000 verkeersongelukken heeft vergeleken welke in de afgelopen drie jaar werden geregistreerd door politie en Rijkswaterstaat. Het aantal ongevallen in Den Haag nam drie jaar op rij toe van 2.727 naar 3.346.

In de afgelopen drie jaar werden er in Den Haag 9.284 ongelukken geregistreerd, bij het merendeel was er enkel sprake van blikschade. Op kruispunten en rotondes werden de meeste ongelukken (3.890) begaan. Zuidwal kende het hoogste aantal ongevallen (321), in Schildersbuurt-West ging het 294 keer mis.

In heel Nederland zijn in 2019 21.400 mensen ernstig gewond bij een verkeersongeval, dat is twee keer zo hoog als de doelstelling van de overheid. Voor 2020 is de doelstelling maximaal 10.600 ernstige verkeersgewonden.