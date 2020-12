Duindorp en Scheveningen laten vreugdevuren leven op Facebook

De organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp blikken deze week terug op de vreugdevuren welke eerder werden gerealiseerd op het strand, doorgaans zijn ze deze dagen druk bezig met de opbouw van de vuurstapels. “Helaas gaat het vreugdevuur dit jaar niet door vanwege de Corona, maar om komende tijd toch een beetje in de sfeer te blijven van oud en nieuw zullen wij dagelijks beeldmateriaal laten zien van onze traditie!”, wordt door Scheveningen geschreven.

Dit jaar zullen er tijdens de jaarwisseling geen vuren ontstoken worden. De gemeente kan voor de vuren geen evenementenvergunning verlenen vanwege de corona-epidemie. Via de facebookpagina’s van Duindorp Vreugdevuur en Vreugdevuur Scheveningen zijn daarom nu foto’s en video’s te zien van de opbouw van vreugdevuren in eerdere jaren.

Voor tijdens de jaarwisseling is er -als alternatief voor de vuren- een Haagse Vreugdestream opgezet, daar zullen onder meer Outsiders, Rein Mercha, The Darkraver, Jebroer, Dyna en Chuckie optreden. Daarnaast zorgde de organisatie in Duindorp er voor de kerst al voor dat het dorp met feestverlichting werd versierd. Ook in de laatste dagen van 2020 staat er nog wat op de rol, dinsdag is er voor de jeugd een GPS-speurtocht en een dag later is er een bootcamp.