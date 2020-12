Geldwisselkantoor Western Union overvallen, daders worden nog gezocht

Geldwisselkantoor Western Union is maandagochtend overvallen. Dat meldt calamiteitenwebsite Regio15. De overval op de zaak aan de Dierenselaan vond maandagochtend plaats rond kwart over acht. Bij de overval is een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Wij zoeken getuigen van een overval op een geldkantoor vanochtend rond 09.15 uur aan de #Dierenselaan in #DenHaag. Hierbij is door twee onbekende mannen een geldbedrag buitgemaakt. Was u getuige? Bel 0900-8844 of M 0800-7000. Meer info via: https://t.co/lVrfCsdd6a @polzuiderpark — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 28, 2020

De overval werd gepleegd door twee personen, welke vluchtten in de richting van de De la Reyweg. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Er wordt gezocht naar een dader met een fors postuur welke een masker en zwarte kleding droeg. De tweede persoon heeft een slank postuur en droeg eveneens een masker en zwarte kleding.