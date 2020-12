Haagse student Jowi kandidaat in realityprogramma Big Brother

De Haagse student Jowi is een van de nieuwe bewoners van het Big Brother-huis, dat is vandaag bekendgemaakt. Samen met zeven anderen zal Jowi vanaf 4 januari 100 dagen opgesloten worden voor het zevende seizoen van het realityprogramma.

In totaal doen acht kandidaten mee aan het programma, vier uit Nederland en vier uit België. Gedurende het verblijf in het huis zullen de deelnemers geen contact hebben met de buitenwereld.

De eerste aflevering van big Brother is 4 januari 2021 te zien op RTL4 en RTL5, daarna volgt een dagelijks programma en een wekelijkse liveshow op donderdag bij RTL5. Ook zijn er de hele dag door livestreams te volgen via Videoland. Het programma wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

De eerste serie van het realityprogramma werd in 1999 uitgezonden door Veronica TV, daarna volgden seizoenen bij Yorin en Talpa. Het is in januari 15 jaar geleden dat er voor het laatst een seizoen van Big Brother in Nederland te zien is geweest.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Big Brother 2021 (@bigbrothernlbe)

Beeld: RTL/ Wim Van de Genachte