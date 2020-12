Inbraak bij juwelier aan Frederik Hendriklaan: ‘Ze hebben met hamers alles kapot geslagen’

De Mos: “Er is veel over mij en mijn partij geschreven, hier is mijn antwoord”

Bij een juwelier aan de Frederik Hendriklaan in het Statenkwartier is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Dat meldt mediapartner Omroep West. ‘Ze hebben binnen alles kapot geslagen met hamers,’ zegt juwelier Roel Huizing. ‘Ze wisten precies waar alles stond, de zaak is bijna leeggehaald.’ De daders zijn spoorloos, de politie zoekt getuigen.

Maandagochtend rond 4.00 uur werd de juwelier uit zijn bed gebeld door de alarmcentrale. ‘Zeker in deze tijd, rond oud en nieuw, is het vaak loos alarm, maar dit keer niet. De alarmcentrale had al contact gehad met de politie, dus ik wist dat het mis was,’ zucht Roel Huizing.

Op weg naar zijn winkel aan de sjieke Frederik Hendriklaan hoopt Huizing nog dat het meevalt. ‘Maar het viel tegen. Ze hebben binnen alles kapot geslagen met hamers.’

Vier mannen in het zwart

De daders hebben snel gewerkt. Volgens Huizing zijn ze maximaal vijf minuten binnen geweest. ‘Een getuige die langsfietste heeft vier mannen in het zwart gekleed voor de deur zien rommelen. Daarna hoorde hij een harde klap.’

De daders hebben een rij vuilnisbakken voor de deur gezet, zodat ze uit het zicht aan de slag konden, denkt de juwelier. ‘Ze hebben met een krik het rolluik omhoog gekrikt en daarna de glazen deur ingeslagen. Ze moeten de boel hebben verkend. Misschien zijn ze wel een keer in de winkel geweest.’

Ravage opruimen

De juwelier kan nog niet open, omdat eerst de ravage moet worden opgeruimd. ‘Dat is wel even een klus, ja. Eerst de lockdown en nu dit. Gelukkig ben ik verzekerd, maar ik word hier niet blij van.’