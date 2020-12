De Mos: “Er is veel over mij en mijn partij geschreven, hier is mijn antwoord”

Klaar met de kerstboom? Op deze manier kom je er vanaf

Nu de Kerstdagen voorbij zijn is het in Scheveningen, Segbroek, Escamp, Loosduinen, Haagse Hout en Centrum weer mogelijk om je kerstboom in te leveren bij een van de inzamelpunten van Verloot je Boompje. Ook kun je de boom zelf wegbrengen of in het nieuwe jaar buiten zetten zodat deze wordt opgehaald.

Voor Verloot je Boompje zijn er in totaal 37 inzamelpunten die dagelijks, met uitzondering van oudjaarsavond en nieuwjaarsdag, geopend zijn om de boom te ontvangen. Iedere ingeleverde kerstboom levert een zegel een lootje op, een volle spaarkaart met tien zegels is vijf euro waard, de lootjes geven kans op verschillende prijzen. De inzameling loopt tot 10 januari 2021, op 17 januari is de trekking van de loterij.

Ook is het mogelijk om de kerstboom zelf weg te brengen bij het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf. Daarnaast is op de huisvuilkalender te zien wanner de bomen in jouw buurt zullen worden opgehaald, dat gebeurt een keer per week in de periode van 4 tot en met 13 januari 2021.