Ruim 200 kilo vuurwerk ingeleverd bij Haagse inzamelpunten: “Je mag het toch niet gebruiken”

Van sterretjes en Ground Flowers tot zwaarder knalvuurwerk, bij het inleverpunt bij het ADO-stadion werd vandaag flink wat vuurwerk ingeleverd. Burgemeester Jan van Zanen spreekt met ruim 160 kilo ingeleverd vuurwerk bij het inleverpunt bij het stadion van een goede opbrengst. “Ik hoor van de deskundigen hier ‘die 162 kilo tot nu toe is best veel’. Stel je voor dat die 162 kilo de straat op was geblazen. Of bij zorgverleners of bij de politie terecht was gekomen. Eigenlijk is iedere kilo die wordt ingeleverd meegenomen, want er kan niks meer mee gedaan worden.” In totaal werd er in Den Haag op de eerste dag bij de twee inzamelpunten (bij het ADO-stadion en op een parkeerplaats in Kijkduin) 207 kilo vuurwerk ingeleverd, , meldt een woordvoerder van de gemeente.

Burgemeester Van Zanen was aan het einde van de middag aanwezig bij het inleverpunt om te horen hoe de eerste dag was verlopen. Door de dag heen werd bij het ADO-stadion aardig wat vuurwerk ingeleverd. “Het is ook vaak oud vuurwerk. Dat is eigenlijk levensgevaarlijk in een schuurtje of portiekwoning. Elke kilo, elk rotje, alles wat ze inleveren is meegenomen”, zegt Van Zanen. “Je kunt het niet gebruiken en het is gevaarlijk om het in de garage, in je auto, op je zolderkamer of weet ik veel waar te bewaren. Je mag het toch niet gebruiken.”

Als de politie meer dan 25 kilo vuurwerk van vorig jaar bij je thuis ontdekt, levert je dat een boete en mogelijk een strafblad op. Om mensen de mogelijkheid te geven hun vuurwerk ongestraft in te leveren, hebben de burgemeesters in de regio Haaglanden met elkaar afgesproken dat dat twee dagen lang kan voor alle soorten vuurwerk tot 25 kilo, morgen is het de tweede dag dat het kan worden ingeleverd.

Jaarwisseling

Van Zanen voorziet een complexe jaarwisseling. “We houden van het vuurwerk in Den Haag en dat is al heel lang zo. Voor het eerst in de geschiedenis is er een vuurwerkverbod in Nederland en dan ook nog de corona-stress. Dat komt samen, dat maakt het complex”, zegt de Haagse burgemeester. “Ik reken er op dat mensen verstandig zijn en denken aan zorgverleners en dat ze ook die ziekenhuisbedden niet onnodig extra willen belasten door vuurwerk te gebruiken.” Van Zanen is tevreden met alternatieven die worden geboden voor tijdens de jaarwisseling, zoals buurtactiviteiten en online streams en zegt dat men voorbereid is op incidenten.

Luister hier naar het gesprek met burgemeester Jan van Zanen.