Parkeerautomaten, auto en grofvuil in Laak in brand gestoken: “Verwacht dat het nog veel erger wordt”

Aan de Paets van Troostwijkstraat in stadsdeel Laak zijn zondagavond vier parkeerautomaten in brand gestoken, in een geval is daarbij ook een auto beschadigd geraakt. Dat meldt calamiteitenwebsite Regio15. De automaten zijn volledig vernield.

“Dit verwachten wij”, zegt meneer Noordermeer van wijkberaad Laak-Centraal in West Wordt Wakker. “Alles wordt stilgelegd, de jongens hebben niks anders te doen. Ik verwacht dat het nog veel erger wordt tot Oud & Nieuw.”

In de #PaetsvanTroostwijkstraat in #DenHaag zijn vier parkeerautomaten in brand gestoken. Daarbij is ook een geparkeerde auto beschadigd geraakt. pic.twitter.com/3aC8S4tXtS — Regio15.nl (@regio15) December 27, 2020

Tevens was er op de Allard Piersonlaan zondagavond sprake van een buitenbrand, daar was een stapel grofvuil in de brand gestoken.

Een buitenbrand gemeld op de #AllardPiersonlaan in #DenHaag. De brandweer heeft het brandje geblust. pic.twitter.com/6sHwPZj4mW — Regio15.nl (@regio15) December 27, 2020

In de Max Havelaarstraat werd zondag een geparkeerde auto in de brand gestoken.