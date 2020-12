In bezit van vuurwerk? Lever het vandaag en morgen probleemloos in

Parkeerautomaten, auto en grofvuil in Laak in brand gestoken: “Verwacht dat het nog veel erger wordt”

Inwoners van Den Haag die in het bezit zijn van vuurwerk, kunnen dat maandag en dinsdag inleveren bij de gemeente. Wie vuurwerk inlevert krijgt geen straf of boete, ook niet als het om illegaal vuurwerk gaat.

Het gaat om alle typen vuurwerk tot en met 25 kilo wat ingeleverd kan worden. Wie iets inlevert, krijgt er ook iets voor terug: een blikje fris of een broodje kroket. Het vuurwerkloket is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Het vuurwerk kan worden ingeleverd op het parkeerterrein van ADO Den Haag en op het parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in en vernietigt het. Bij het inleveren let de gemeente rekening met de coronamaatregelen: er mogen maar maximaal twee mensen tegelijk de inleverstraat in.