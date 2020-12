1.655 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag in week 52

In week 52 zijn er in Den Haag 1.655 nieuwe besmettingen en 44 ziekenhuisopnames bijgekomen, daarnaast werden er elf sterfgevallen geregistreerd. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee uit op 27.678, het aantal ziekenhuisopnames steeg tot 884 en er zijn 402 sterfgevallen geregistreerd.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen gemeten per 100.000 inwoners werd gemeld in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg (348), daarna volgen stadsdeel Scheveningen (268), Loosduinen (275) en Escamp (278). In Laak werd het kleinste aantal nieuwe besmettingen (202) geregistreerd. In alle stadsdelen werden in week 52 minder nieuwe coronagevallen geregistreerd dan in week 51 het geval was.

Den Haag staat met een gemiddeld aantal besmettingen van 5.071 gemeten per 100.000 inwoners boven het gemiddelde van 4.994 nieuw gemelde besmettingen in Haaglanden. In Westland werden, gemeten per 100.000 inwoners de meeste besmettingen geregistreerd in week 52: 5.888.