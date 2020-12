1.655 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag in week 52

Aanhouding na schietincident op woonwagenkamp in Ypenburg

De politie heeft in Den Haag een 58-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man werd maandagavond aangehouden. Zover bekend raakte niemand gewond.

Maandag kreeg de politie rond 19.15 uur de melding dat op de Henricuskade in Ypenburg geschoten was. Agenten in extra zware steek- en kogelwerende vesten gingen naar het woonwagenkamp dat op die plek is gevestigd.

Er zou een conflict zijn geweest, waarbij een keer geschoten was, aldus een politiewoordvoerder. Agenten hielden de 58-jarige Hagenaar aan. De achtergrond van het conflict is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak verder.