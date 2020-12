ADO stunt op transfermarkt en haalt Daryl Janmaat terug naar Den Haag

ADO Den Haag heeft voor een flinke stunt op de transfermarkt gezorgd door verdediger Daryl Janmaat terug naar zijn geboortestad te halen. De 31-jarig voormalig international van het Nederlands elftal tekent voor 2,5 jaar en wordt woensdag gepresenteerd. Dat meldt mediapartner Omroep West.

🔰 | De eerste winterversterking is een feit. ADO Den Haag haalt Daryl Janmaat terug. De verdediger tekent voor 2,5 jaar en is naar verwachting op 9 januari tegen RKC al inzetbaar. Knappe deal. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) December 29, 2020

‘Het is mooi om te zien dat Janmaat ervoor kiest om zijn oude club – daar waar hij groot is geworden – te komen helpen. Hij heeft ingezien dat de club body nodig heeft. Hij wil er alles aan doen om de club in de Eredivisie te houden’, reageert algemeen directeur Mohammed Hamdi verheugd. ‘En niet voor korte duur. Hij tekent voor 2,5 jaar.’

‘Dit geeft ons een heel warm gevoel. Iemand die van ons is, komt terug om de club te helpen. Dat zorgt ervoor dat wij er honderd procent van overtuigd zijn dat je met zulke jongens de boel weer recht kan trekken’, waarmee Hamdi doelt het voorkomen van degradatie in de tweede seizoenshelft.

Janmaat doorliep de jeugdopleiding van Tonegido, Feyenoord en ADO Den Haag. In 2007 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Haagse club. In dat seizoen promoveerde hij met ADO terug naar de Eredivisie en verdiende hij een transfer naar SC Heerenveen. Via Feyenoord, Newcastle United en Watford keert hij deze winter weer terug. Voor het Nederlands elftal kwam hij 34 wedstrijden in actie.