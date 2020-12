Auto te water bij parallelweg N14

Op de parallelweg langs de N14 in de richting van de Benoordenhoutseweg is vanmiddag een auto te water geraakt, de auto kwam op zijn kop in de sloot terecht. De inzittende is in een ambulance onderzocht en wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Op de parallelbaan is het verkeer in beide richtingen gestremd. Calamiteitensite Regio15 meldt dat de auto uit de bocht is gevlogen, een kraan van de brandweer heeft de auto uit de sloot getakeld.