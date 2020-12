Coronavirus Den Haag: 199 nieuwe besmettingen, zes sterfgevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn er in Den Haag 199 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat aantal ligt iets onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (209) en is hoger dan het aantal besmettingen wat maandag (160) werd geregistreerd. In de afgelopen 24 uur werden er in Den Haag zes nieuwe ziekenhuisopnames en zes sterfgevallen geregistreerd.

Over heel Nederland gemeten zijn er bij het RIVM vanmorgen 7.561 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, dat is vrijwel gelijk aan maandag, toen het instituut 7438 gevallen meldde. Daarnaast werden er 171 sterfgevallen gemeld, dat aantal is fors hoger in vergelijking met de afgelopen dagen. Het is het hoogste aantal in een etmaal sinds half april, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Weekcijfers dalen

In de weekcijfers is een daling te zien in het aantal coronagevallen. In de afgelopen week zijn 67.388 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. Dat is minder dan de week ervoor, toen het RIVM 82.340 meldingen kreeg.

Het RIVM weet nog niet zeker waar de daling aan toe te schrijven is. De lockdown kan een mogelijke oorzaak zijn. “Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen. Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn”, aldus het instituut.