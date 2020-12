De Haagsche Oliebollenbakkerij heeft het zwaar

Het einde van het jaar 2020 komt steeds dichterbij. Een veel bewogen jaar voor ook Jan Vermolen. De eigenaar van de Haagsche Oliebollenbakkerij had het eerder dit jaar al lastig nadat de kermissen niet geopend konden worden. En ook nu vlak voor het eind van het jaar loopt zijn oliebollenkraam aan de Grote Marktstraat niet zoals andere jaren.

‘Ik voelde me dit jaar meer een politicus dan een ondernemer’ vertelt Vermolen zuchtend als we hem vragen hoe zijn afgelopen jaar was. ‘Het begon natuurlijk al in maart toen de kermissen gesloten werden terwijl we op verschillende kermissen al stonden opgebouwd. We zijn ontzettend druk geweest om te zorgen dat de kermissen weer open konden maar we zijn al met al wel drie maanden dicht geweest. Normaal gesproken doe ik tussen de 25 en 30 kermissen in een jaar en dit jaar waren het er maar drie’ vervolgt de oliebollenbakker.

Om de oliebollenkramen tegemoet te komen tijdens dit lastige jaar mochten de bakkers dit jaar een maand eerder open dan gebruikelijk. ‘Ik heb de burgemeester en de wethouders daar toen wel persoonlijk voor bedankt. Maar ik hield toen wel al in m’n achterhoofd dat ik ondanks die maand extra ik in november en december veel zou moeten inleveren. In november had ik een omzet verlies van 40% en over december wil ik het niet eens hebben ‘ vertelt hij serieus.

Desondanks Vermolen in een moeilijke periode zit heeft hij toch nog goede worden over voor de inwoners van Den Haag. ‘Ik hoop dat we volgend jaar gewoon weer gezond mogen zijn, dat is het belangrijkste!’ sluit hij lachend af.