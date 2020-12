Één aanhouding na grote politieactie in Isingstraat

In de Isingstraat in Den Haag is dinsdagavond bij een grote politieactie een man aangehouden. Dat meldt mediapartner Omroep West. Agenten in kogelwerende vesten hebben meerdere mensen in de boeien geslagen, maar de meesten zijn later weer vrijgelaten. De straat was afgezet en het tramverkeer op lijn 1, 16 en 17 door de Oudemansstraat lag tijdelijk stil.

In de straat stonden meerdere politieauto’s en er waren tientallen agenten aanwezig. Ook waren er politiehonden en stonden er ME-busjes op de trambaan. Rond een woning in één van de portieken op de hoek van de Isingstraat en de Miquelstraat zijn meerdere personen geboeid door de aanwezige agenten.

Een politiewoordvoerder spreekt over een melding van een bedreiging die zou zijn gedaan. Toen agenten naar de woning gingen, renden er meerdere mensen weg. Die zijn vervolgens staande gehouden. Uiteindelijk is volgens de woordvoerder één persoon aangehouden. Die aanhouding staat niet in verband met de melding, maar met een ander onderzoek, zegt de politie. De anderen zijn weer vrijgelaten.