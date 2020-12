Kloosterkerk decor voor Nationale Nieuwjaarszegen

De Haagse Kloosterkerk is op de eerste zondag van 2021 het toneel voor de Nationale Nieuwjaarszegen, waarbij Theoloog des Vaderlands Almatine Leene een zegen voor alle Nederlanders vraagt. “Iemand zegenen is mooi om te doen want daarmee zeg je: je staat er niet alleen voor”, legt Leene uit. “Om dat in een nationaal moment te doen vind ik heel bijzonder want ik gun iedereen het Goede. We weten niet wat 2021 brengt, maar wel dat God erbij is. Ik hoop mensen te inspireren met een eeuwenoud verhaal over Jakob. Een verhaal dat moed geeft om alles wat op ons afkomt aan te pakken.”

Aanvankelijk was de nieuwjaarszegen bedoeld als Haagse gebeurtenis, maar na contact met de EO bleek er animo te zijn om er een nieuwe nationale traditie van te willen maken. In het programma van 2021 worden Bijbelverhalen gecombineerd met dans verzorgd door de Dutch Don’t Dance Division, er is kunst van kunstenares Zwier Cornelissen en de muziek wordt gebracht door een koor en orkest onder leiding van Daniel Rouwkema.

“Het is prachtig dat onze kerk in Den Haag zo voor heel Nederland een bijzondere plek wordt. Het is een hoopvolle gedachte dat dit idee in 2020 is ontstaan in een setting van onlinediensten en heel veel beperkingen voor iedereen. Dat is ook een impuls voor de Kloosterkerk en het kerkelijk leven in Den Haag”, aldus Michel de Vos van de Kloosterkerk. Het programma zou passen bij het karakter van de kerk: “Ook hier leggen we een verbinding tussen geloof en cultuur met exposities, cantatediensten en diensten waarin onze predikanten kunst en bijbel met elkaar verbinden.”

De Nieuwjaarszegen is een samenwerking met de Kloosterkerk Den Haag, maandblad ‘Kerk in Den Haag’ en de Vermeulen Brauckman Stichting en wordt op 3 januari uitgezonden bij de EO op NPO2.