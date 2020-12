N44 richting Den Haag afgesloten na ongeval met dodelijke afloop

Meer in

De N44 naar Den Haag is ter hoogte van Wassenaar dinsdagmiddag afgesloten na een ongeval waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. De twee slachtoffers zaten in een bestelbus die naast de weg op zijn kop in de sloot belandde, meldt mediapartner Omroep West.

De bestelbus schoot rond 14.00 uur over het fietspad, waarna deze in de sloot terechtkwam. Hulpdiensten werden massaal gealarmeerd, waaronder een traumahelikopter. Deze hulp mocht niet baten, want beide inzittenden overleden ter plaatse aan hun verwondingen.