Politie zoekt getuigen van poging tot beroving

De politie is op zoek naar getuigen van een poging tot beroving ter hoogte van het viaduct aan de Lekstraat met de Binckhorstlaan op maandag 28 december rond kwart voor twee in de middag.

Onder het viaduct werd het slachtoffer door een onbekende man met een mes bedreigd, daarbij zou “Money, money, money” zijn geroepen. Het slachtoffer rende weg en kon zo aan de poging tot beroving ontkomen.

De politie kon later een 27-jarige verdachte zonder vaste verblijfplaats aanhouden: een blanke man met een Oost-Europees uiterlijk van 1 meter 60 lang met een normaal postuur en lichtkleurig haar met stoppelbaardje. Zijn betrokkenheid bij de beroving wordt onderzocht.

Ten tijde van het incident waren er meerdere mensen in de buurt waar de politie graag mee in contact komt, dat kan met politiebureau Laak via het telefoonnummer 0900-8844.