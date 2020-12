Coronavirus Den Haag: 223 coronagevallen en acht sterfgevallen

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 223 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat aantal ligt iets boven het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (202) en is hoger dan het aantal besmettingen wat dinsdag (199) werd geregistreerd. Tussen dinsdag- en woensdagochtend er in Den Haag negen nieuwe ziekenhuisopnames en acht sterfgevallen geregistreerd.

Over heel Nederland gemeten zijn er bij het RIVM vanmorgen weer meer coronabesmettingen gemeld. In het afgelopen etmaal kreeg het RIVM 9.504 meldingen van positieve tests. De afgelopen twee dagen lag dat cijfer rond 7.500 besmettingen per dag.