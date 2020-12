Klokken luiden tijdens jaarwisseling: “Het is mijn manier om vuurwerkgeluid te maken”

Hart voor Den Haag pleit met horeca-reddingsplan voor soepeler beleid en meer steun

Meer in

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos (HvDH) wil dat er in Den Haag een maatregelenpakket komt wat er voor moet zorgen dat horecabedrijven niet zullen omvallen als gevolg van de coronacrisis. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad stel onder meer voor om de ondernemers gemeentelijke belastingen kwijt te schelden, geld daarvoor zou moeten komen vanuit de coronabuffer. Daarnaast stelt ze voor om het aantal incidentele nachtvergunningen eenmalig te verhogen van 12 naar 24 en de zaken met een terrasvergunning zouden die ook moeten kunnen gebruiken in de zomer en winter van 2021.

Naast de plannen voor meer mogelijkheden voor de ondernemers voor wanneer ze weer mogen openen vindt HvDH dat er, samen met Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, moet worden gepleit voor een ruimhartige compensatie van de ondernemers. “Het liefst met honderd procent bij sluiting. Daarnaast zijn wij voor snelle heropening van de horeca maar ook dat moet de landelijke politiek regelen”, legt HvDH-raadslid Ralf Sluijs uit. Begin december lieten horecaondernemers zelf met behulp van roze Te Huurborden blijken dat de nood hoog is nu ze weer gesloten zijn.

“Ik wil perspectief bieden aan de horeca. Ik ben zelf ook oud-horecaondernemer, heb de vorige crisis meegemaakt en weet hoe het is om wakker te liggen omdat je niet weet of je de rekeningen nog kan betalen. Een kwart tot een derde van de Haagse horeca staat op omvallen en één op de tien Hagenaars werkt in de horeca.”