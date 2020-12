HDM haalt international Lily Owsley in huis en verlengt contracten van drie spelers

De Engelse international Lily Owsley zal in het nieuwe seizoen (2021-2022) uitkomen bij hoofdklasser HDM. Dames 1-coach Ivar Knötschke is blij met de komst van Owsley naar de hockeyclub en noemt het goed voor de ontwikkeling van het team en de ambitie om mee te draaien in de top.

Owsley speelde eerder 150 interlands voor het Engelse en GB-team, won een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en werd in 2016 gekozen tot ‘FIH Rising Star of the Year’.

Naast het aantrekken van de international zijn ook de contracten met aanvoerder Tessa Clasener, Imme van Es en Margot van Hecking Colenbrander voor twee seizoenen verlengd. Daarnaast is ook het sponsorcontract met Charlie works voor twee seizoenen verlengd.