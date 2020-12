Klokken luiden tijdens jaarwisseling: “Het is mijn manier om vuurwerkgeluid te maken”

De jaarwisseling van 2020 naar 2021 zal een bijzondere worden: er zijn geen vreugdevuren en door het verbod mag er ook geen vuurwerk worden afgestoken in Den Haag. Als alternatief stelden CDA-Kamerleden Chris van Dam en Martijn van Helvert voor om de kerkklokken in Nederland te laten luiden tijdens de jaarwisseling en dat zal in Den Haag gaan gebeuren.

In onze stad zal in elk geval bij de zes kerken horende bij de Katholieke parochie de klok geluid worden, bij de Protestantse Kerk Den Haag bepaalt men individueel of ze deelneemt aan het luiden van de klokken. Op 31 december zal Van Dam zelf de klokken van de Maranathakerk laten klinken. Het Kamerlid spreekt van een teken van verbinding wat hiermee gegeven kan worden.

Kerken geven ruim gehoor aan oproep tijdens #jaarwisseling klokken te luiden. Als teken van verbondenheid. #nietalleen Zelf luid ik de klok van de Haagse Maranathakerk (nog even oefenen …..).

Live te volgen via Facebook CDA. pic.twitter.com/MlJ70awjFB — Chris van Dam #47 (@ChrisvanDamCDA) December 28, 2020

“Wij luiden altijd al, we doen graag mee”, zegt Ad van der Helm, de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken. “De tijd is een geschenk van God, dat mag je ook heiligen en markeren. De klokken zijn een herinnering aan de tijd die voorbij gaat en de tijd die komen gaat en dat we iedere tijd weer vragen om de zegen en iedere tijd is weer een uitdaging om goed voor elkaar te zorgen. Het is zowel een herinnering als een appèl.”

Zelf zal Van der Helm bij de Jacobus de Meerdere parochie de klokken weer laten klinken. “Ik ben altijd thuis, dan ga ik altijd de klokken luiden. Dat doe ik al sinds ik priester ben. Het is mijn manier om vuurwerkgeluid te maken.”

