Twee mannen aangehouden voor brandstichting in Haags Hopje Schilderswijk

Opbouw vaccinatiedorp bij ADO Den Haag begonnen

Meer in

Bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag is vandaag begonnen met de opbouw met tenten voor het vaccinatiedorp. Vanaf 18 januari is het de bedoeling dat daar in Haaglanden gevaccineerd kan worden. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie.

De verwachting is dat regio Haaglanden minimaal 29.000 vaccins van Pfizer/BioNTech geleverd krijgt. Dit betekent dat er minimaal 14.000 zorgmedewerkers gevaccineerd kunnen worden, dit omdat de vaccinatie uit twee prikken bestaat. Zeven dagen daarna zijn mensen beschermd tegen het virus.

Foto: Regio15