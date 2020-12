Twee mannen aangehouden voor brandstichting in Haags Hopje Schilderswijk

De politie heeft twee Hagenaars van 32 en 35 jaar aangehouden, omdat ze afgelopen zomer brand zouden hebben gesticht in het Haags Hopje in de Schilderswijk. Dat meldt mediapartner Omroep West. De sport- en speluitleen voor kinderen uit de buurt ging op 15 augustus in vlammen op. Het was rond die tijd een aantal nachten onrustig in de wijk.

Kinderen kunnen bij het gebouwtje aan het Jacob van Campenplein onder andere springtouwen, ballen, driewielers, fietsjes, skelters, steps, loopauto’s en kiepauto’s lenen. ‘Het is een positief initiatief en deze brandstichting is echt zinloos. De teleurstelling is groot’, zei een woordvoerder van welzijnsorganisatie Xtra na de brand.

De afgelopen maanden heeft de politie onderzoek gedaan naar de brandstichting. Er werd onder andere buurtonderzoek gedaan en er zijn camerabeelden bekeken. Dit leidde afgelopen maandag tot de aanhouding van de twee verdachten, maakte de politie woensdag bekend. Ze zitten nog vast en worden verhoord.

‘Hoop dat aanhoudingen een signaal zijn’

Machteld van den Bosch, teamchef van het politiebureau aan de Hoefkade, is blij met de aanhoudingen. ‘Tijdens en na de ongeregeldheden in augustus hebben wij ons samen met de bewoners, buurtpreventieteams en andere partners ingezet om de wijk leefbaar te houden. Ik hoop dat de aanhoudingen een signaal zijn. De wijk verdient goede voorzieningen voor jong en oud. De politie is met deze aanhouding een stap dichter bij het oplossen van de brand en daar ben ik, ook namens de wijk, blij mee.’

Half augustus waren er een aantal avonden op rij rellen in de Schilderswijk. Relschoppers draaiden brandkranen open, gooiden met stenen en vuurwerk en vernielden auto’s en straatmeubilair. De Mobiele Eenheid moest worden ingezet om de rust terug te laten keren. In totaal werden er toen zo’n zestig mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaf de meeste van hen een gebiedsverbod, waardoor ze zich een tijdje niet mochten vertonen in de wijk.