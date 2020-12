Winter of niet, deze vriendengroep duikt elke dag de zee in: ‘Het is één groot feest’

Voor velen is de traditionele Nieuwjaarsduik op 1 januari een hele overwinning: het is immers een behoorlijk frisse uitdaging om de ijzige golven van de koude Noordzee te trotseren. Voor de dertien vaste deelnemers van ‘Vrienden van de zee’ is het echter een eitje. Zij nemen namelijk iedere dag een duik in de zee vanaf het Scheveningse strand: ‘Mensen verklaren ons voor gek.’

Winter of niet, niets staat de mannen in de weg om een duik te nemen. Al ruim vijf jaar treffen ze elkaar iedere dag bij strandtent en surfschool Hart Beach op het Scheveningse strand. Doordeweeks om 16.00 uur ’s middag, en in de weekenden ’s ochtends vroeg. ‘Er zijn mensen die één keer per jaar de Nieuwjaarsduik doen, maar voor ons is het iedere dag Nieuwjaarsdag’, zegt Ron de Jager van ‘Vrienden van de zee’ trots.

Voordat ze de zee induiken doen ze wat oefeningen en drukken ze zich op voor de bloedsomloop, zodat ze helemaal voorbereid zijn om de werkdag van zich af te laten glijden. ‘Het is een fantastisch gevoel dat je moet ervaren’, legt Ron uit. ‘Heel veel mensen snappen ons niet, maar het is heerlijk om de dag lekker af te spoelen. Na je werk de zee in en je bent weer als nieuw.’

Een groot feest

Wanneer de zee in de zomermaanden een graad of 18 warm is, is de uitdaging voor de vriendengroep niet groot genoeg. Na de duik springen ze daarom nog in het bad dat speciaal voor hen is neergezet bij Hart Beach, en dat ze zelf vullen met ijs.

‘We hebben de hang naar de zee, iedere dag die kick, zowel in de zomer als de winter’, zegt Aad Verhoog van ‘Vrienden van de zee’. ‘Maar bovenal is het toch ook de vriendschap, de kameraadschap. De onbesproken afspraak dat we iedere dag gaan. We zien elkaar, we houden van elkaar. Het is één groot feest.’

De kou omarmen

Volgens de mannen heeft de dagelijkse duik ook heel wat gezondheidsvoordelen. ‘Wat het met je doet… Je immuunsysteem wordt versterkt. Je bent bijna nooit ziek en je voelt je fantastisch’, vertelt Ron terwijl hij met ontbloot bovenlijf in de koude wind staat die hem niks lijkt te doen. ‘Een heleboel mensen hebben een angst voor kou, maar wij omarmen het juist. Het doet gewoon heel veel met je: als je hoofdpijn hebt, ga dan de zee in en het is weg.’

Toch hebben de mannen van ‘Vrienden aan zee’ ook last van de gevolgen van de coronacrisis, ondanks dat de zee altijd beschikbaar is voor een duik. ‘Hart Beach is ons tweede huis, daar komen we elke dag’, aldus Ron. ‘Het is alleen jammer dat we door de coronamaatregelen er geen gebruik van kunnen maken. Want zo is het natuurlijk ook: we gaan de zee in en daarna drinken we graag een kopje koffie bij de openhaard en nemen we de dag even door.’

‘Strand voor onszelf’

Ook Ron onderstreept nog eens hoeveel de dagelijkse duik voor de mannen betekent. ‘Het is meer dan alleen zwemmen, het is echte vriendschap. Het is onbetaalbaar. Voor ons dan hè, want een heleboel mensen verklaren ons voor gek en die denken, laat ze lekker gaan. En dat is maar goed ook, want dan hebben we het strand nog een beetje voor onszelf.’