ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi: ‘Degraderen is wel degelijk een ramp’

Mohammed Hamdi blikt bij mediapartner Omroep West terug op het jaar 2020. De algemeen directeur van ADO Den Haag kende een turbulent jaar, waarin de Haagse club door de corona-uitbraak uiteindelijk in de eredivisie bleef. Hij was verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het stadion als vaccinatielocatie, zag meer trainers komen en gaan dan overwinningen werden behaald, en zette het verjongen van de selectie, zoals in het meerjarenplan beschreven staat, door. Dat laatste werpt nog geen vruchten af. ADO Den Haag staat in de winterstop op de voorlaatste plaats in de eredivisie. ‘Degraderen is wel degelijk een ramp.’

Dat Hamdi extra nadruk legt op de ramp van degraderen, komt door een interview van een aantal weken geleden, waarin hij voor de camera’s van de NOS vertelde dat degradatie geen ramp zou zijn. ‘Een paar weken eerder liet Felix Wu (CEO van grootaandeelhouder United Vansen (UVS), red.) in het AD weten dat, als ADO zou degraderen, UVS de club financieel blijft steunen. In die context heb ik dat gezegd. Maar in dat interview heb ik tien seconden daarvoor gezegd dat wij ervan uit gaan dat we overleven en in de eredivisie blijven. Degraderen is wel degelijk een ramp. Sportief, maar ook financieel en ook voor de stad Den Haag. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: wij gaan in de eredivisie blijven.’

‘Het was in alle facetten een zwaar jaar voor de club’, blikt Hamdi terug. ‘Het eerste deel van het jaar, onder Alan Pardew, stond in het teken van overleven. De datum 24 april staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Dat was de dag dat wij te horen kregen dat ADO in de eredivisie zou blijven. Ik wist niet wat ik moest doen toen ik dat nieuws te horen kreeg. Ik was zo onzeker over de uitkomst. Uiteindelijk spring je een gat in de lucht. Het was uniek. Dat zal ik nooit vergeten.’

Zeventiende plaats

Realiteit is alleen dat ADO Den Haag maanden na dat goede nieuws opnieuw in de gevarenzone staat. Na veertien duels bivakkeert de Haagse club op de zeventiende plaats in de eredivisie, wat aan het einde van het seizoen degradatie betekent. ‘Je komt dan uiteindelijk tot de conclusie dat het sportief niet meer brengt wat het bracht, en dat is in de eredivisie blijven. Aan de hand van het meerjarenplan heb je een koers bepaald en zijn we deze zomer gaan verjongen. Als je naar dat proces kijkt zie je dat én verjongen én ervaring behouden én in de eredivisie blijven een lastige combinatie is.’

Ik denk dat, als situatie van Lex Immers zich nu had voorgedaan, ik wellicht anders had gehandeld – Mohammed Hamdi, directeur ADO Den Haag

‘Of ik met de kennis die ik nu heb een andere beslissing had genomen aangaande het verjongingsproces afgelopen zomer? Dat is een terechte vraag, maar die is heel lastig te beantwoorden. Er is een aantal spelers weggegaan, waarvan je uiteindelijk niet wilde dat ze zouden gaan. Op wie ik doel? We hadden niet verwacht dat Lex Immers zou vertrekken. Daar had ik voor kunnen gaan liggen, maar je hebt dan ook te maken met andere factoren. Uiteindelijk heeft Lex de club financieel ook geholpen. Ik denk wel dat, als deze situatie zich nu had voorgedaan, ik wellicht anders had gehandeld.’

Sportieve doelstelling niet realistisch

In het meerjarenplan van Hamdi valt te lezen dat ADO in de zomer van 2021 idealiter rond plek 7-8-9 zou moeten staan. ‘Het mag duidelijk zijn dat het coronavirus roet in het eten heeft gegooid. Dan moet je realistisch zijn en zeggen dat dit jaar een overlevingsjaar is. Een aantal zaken uit het plan voor 2021 streven we na, maar sportief is die doelstelling niet realistisch. Wat wel? Onze medewerker van International Department is begonnen, meer jeugd binden, zodat ze niet makkelijk weg kunnen lopen, het integratieproces met de ADO-vrouwen en commerciële plannen uitvoeren. Dat kan je wel doen.’

Afgelopen zomer schoot ADO met hagel. De club versterkte zich met maar liefst negentien spelers. Fitte, en minder fitte voetballers. ‘Met die jongens die direct kunnen aanhaken, hebben we waarde gecreëerd voor de middellange termijn. Aan de andere kant moeten we ook kijken naar wat de selectie nodig heeft om in de eredivisie te blijven. Daarom moeten we nu ook gericht versterken. Daryl Janmaat is daar een voorbeeld van. In die categorie zullen we het nu moeten zoeken.’

‘Dan is het te broos’

‘Wij komen er nu in de winterstop achter dat de balans in het elftal niet stabiel genoeg is. Daarom schakelen we bij en proberen we ervaren jongens te halen. Je calculeert in de zomer niet in dat Peet Bijen en Shaquille Pinas langdurig wegvallen. Dat geldt ook voor het langere herstel van Ricardo Kishna. Je moet eerlijk zijn: als die jongens er niet zijn, dan zie je dat direct terug. Dan is het te broos. Daar trekken we lering uit.’

Ik heb genoeg slapeloze nachten gehad, want je bent ook verantwoordelijk voor het personeel, die hun gezinnen moeten onderhouden – Mohammed Hamdi, directeur ADO Den Haag

Over het boekjaar 2019/2020 schrijft ADO een verlies van 2,7 miljoen euro, meer dan de 2,1 miljoen die was begroot. ‘Op dit moment draaien wij verlies als organisatie. Dat is bij veel clubs zo. Een aantal had al vet op de botten voordat het coronavirus uitbrak. Die konden nog een beetje bewegen, maar die krijgen het nu ook lastig. ADO heeft dat vet niet. Dat betekent dat je alleen maar meer verlies gaat draaien. Als club probeer je je broek op te houden. Op een aantal punten is ons dat goed gelukt, maar uiteindelijk hebben we ook de steun van onze grootaandeelhouder nodig om deze winterstop het team te versterken.’

Slapeloze nachten

‘Ik heb genoeg slapeloze nachten gehad. Uiteindelijk heb je ook de verantwoordelijkheid over het personeel, dat hier hun inkomsten vergaard en hun gezinnen moeten onderhouden. Door de creatieve commerciële deals die we hebben gesloten, kunnen wij doordraaien. We kunnen ons hoofd boven water houden. We hebben een plan gemaakt. Wat doet ADO en wat doet de grootaandeelhouder. Dan weet je als algemeen directeur welk bedrag je moet halen. Dus wat er gebeurt, gebeurt er, maar dat bedrag moeten wij als ADO ophalen. Ik moet wel zeggen dat dat zwaar is.’

Hamdi vervolgt: ‘De druk is immens. Als je op een gegeven moment denkt: ik ben niet de juiste persoon om de club in deze moeilijke fase in rustiger vaarwater te krijgen, dan moet je ook eerlijk zijn en zeggen dat iemand anders dat moet doen. Maar omdat we met elkaar dag en nacht keihard bezig zijn, dan doet dat ook iets met je als mens. Dan denk je: ik het niet zo achterlaten. Dan hoop je ook dat de bal er soms wel in vliegt, waardoor het sportief iets beter gaat. Laten we eerlijk zijn, het is nog niet wat het zou moeten zijn.’

Ik heb weleens overwogen om te stoppen, maar mijn vrouw hield dat tegen. Ze zei: ‘Ga je dan nu weglopen?’ – Mohammed Hamdi, directeur ADO Den Haag

‘UVS heeft al enorm veel geld in ADO Den Haag zitten. Daaruit blijkt dat de ‘return on investment’ onvoldoende is gebleken. Zij willen met dit plan dat ADO stukje voor stukje waarde gaat creëren en zelf de broek kan ophouden. Dat is, ondanks de corona-uitbraak, deels gelukt. En dat is knap. Dat neemt niet weg dat we dat moeten blijven doen. In dat proces zitten we nu. Alleen nu ontkomen we niet aan een financiële injectie. Alleen ziet UVS nu wel dat er een plan is, dat er gedegen beleid wordt gevoerd en dat er over dingen wordt nagedacht. De inzet is meer dan honderd procent. Dan denkt UVS: wij blijven ons committeren aan de club.’

Energie van supporters en sponsordeal

‘Waar ik energie uit haal? Dat negentig procent van de supporters voor een full-support seizoenkaart gaat, zonder dat ze vooraf weten of ze überhaupt een wedstrijd kunnen gaan bezoeken. Het binnenhalen van een sponsordeal met bijvoorbeeld Hommerson, wat voor ADO een super deal is. Maar ook een vaccinatiecentrum dat hier komt, het coronadorp dat voor het stadion stond. Dat soort dingen, daar haal ik veel energie uit.’

‘Bij mijn aanstelling zijn door de RvC-leden meerdere scenario’s geschetst. Zij hebben laten zien hoe de club er financieel voor staat. Als je dan binnenkomt, merk je dat het zwaarder is dan verwacht. Dan kun je twee dingen doen: of je houdt de eer aan jezelf, of je gaat ermee door. Of ik weleens overwogen heb te stoppen? Zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat er maar één persoon is geweest die mij zover heeft gekregen om niet te stoppen, en dat was mijn vrouw. Ze zei: ‘Ga je dan nu weglopen? Je hebt eindelijk de kans gekregen om ADO overeind te helpen. Je bent geen opgever, dus doe dat niet’. Ik moet haar zeer dankbaar zijn.’

Verstandhouding met AZ

‘Ik klankbord met Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ. ADO Den Haag en AZ hebben een fantastische verstandhouding, mede omdat wij hen onlangs geholpen hebben met de tijdelijke huisvesting. Hij heeft er vier, vijf, misschien wel zes jaar aan gewerkt om AZ overeind te krijgen. Hij zegt: ‘Het is nu ook een moeilijke tijd. Heb vooral geen illusies. Het gaat veel tijd en energie kosten om de club daar te krijgen waar je het wil hebben’. Het wordt een weg van de lange adem. Ik ben van origine geen opgever.’

En zo sluit ADO Den Haag een turbulent 2020 af en moet het de komende periode, net als exact een jaar geleden, alle zeilen bij zetten om in de eredivisie te blijven. Op de vraag wat Hamdi met de kennis van nu in 2020 anders had gedaan, zegt hij na lang nadenken: ‘Als ik eerlijk ben, zou ik het anders hebben gedaan met Alan Pardew. Ik denk dat wij toen een andersoortig trainer nodig hadden in die fase. Niks ten nadele van de trainer en persoon Pardew, maar ik denk dat ik toen een andere beslissing had moeten maken.’