ADO haalt Marko Vejinovic naar Den Haag

Marko Vejinovic speelt de komende 2,5 jaar voor ADO Den Haag. De middenvelder die eerder onder meer voor AZ, Feyenoord, Heracles en Vitesse uitkwam, tekent op oudjaarsdag een contract in het Cars Jeans Stadion, aldus mediapartner Omroep West.

Na Daryl Janmaat is Vejinovic de tweede winterse toevoeging aan de selectie van trainer Ruud Brood. De Nederlands-Servische voetballer kan op alle plekken op het middenveld uit de voeten. ‘Deze stap naar ADO voelt voor mij hartstikke goed’, zegt Vejinovic, die de afgelopen maanden zijn conditie op peil hield bij onder meer Jong AZ en FC Volendam. ‘Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie. Hopelijk kunnen we samen snel de weg omhoog vinden met ADO Den Haag.’

De laatste twee jaar speelde hij voor Arka Gdynia uit Polen. Nadat hij afgelopen zomer met zijn ploeg degradeerde, liet hij zijn contract ontbinden. In 272 profduels kwam Vejinovic tot 43 doelpunten.